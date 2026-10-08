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Rentables PayPal-Investment?

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PayPal-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
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Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PayPal-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,88 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 250,752 PayPal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der PayPal-Aktie auf 54,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.778,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,79 Prozent.

Der Börsenwert von PayPal belief sich zuletzt auf 46,69 Mrd. USD. Die PayPal-Aktie ging am 20.07.2015 an die Börse NAS. Der Erstkurs der PayPal-Aktie lag beim Börsengang bei 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com

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12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets

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