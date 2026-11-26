Frühe Investition

Das wäre der Verlust bei einem frühen PayPal-Investment gewesen.

Die PayPal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 187,79 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die PayPal-Aktie investiert hat, hat nun 0,533 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30,78 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 25.11.2026 auf 57,81 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,22 Prozent verringert.

Der Marktwert von PayPal betrug jüngst 46,70 Mrd. USD. PayPal-Papiere wurden am 20.07.2015 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Den ersten Handelstag begann der PayPal-Anteilsschein bei 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net