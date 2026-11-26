S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen PayPal-Investment gewesen.
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Die PayPal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 187,79 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die PayPal-Aktie investiert hat, hat nun 0,533 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30,78 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 25.11.2026 auf 57,81 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,22 Prozent verringert.
Der Marktwert von PayPal betrug jüngst 46,70 Mrd. USD. PayPal-Papiere wurden am 20.07.2015 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Den ersten Handelstag begann der PayPal-Anteilsschein bei 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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