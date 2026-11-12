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S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor einem Jahr angefallen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PayPal-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
52.91 EUR -0.24 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das PayPal-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,20 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PayPal-Aktie investiert, befänden sich nun 14,881 PayPal-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 885,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,48 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,49 Prozent verringert.

PayPal wurde am Markt mit 48,80 Mrd. USD bewertet. Der PayPal-Börsengang fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des PayPal-Anteils belief sich damals auf 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets

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