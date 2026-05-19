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S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pentair von vor 5 Jahren abgeworfen

26.05.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Pentair-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentair PLC
64,44 EUR 0,22 EUR 0,34%
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Vor 5 Jahren wurde das Pentair-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Pentair-Papier an diesem Tag 68,37 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Pentair-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,463 Pentair-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,43 USD, da sich der Wert einer Pentair-Aktie am 22.05.2026 auf 74,82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,43 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Pentair betrug jüngst 12,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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