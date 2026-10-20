S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pentair-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pentair gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Pentair-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Pentair-Papier bei 38,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,591 Pentair-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 52,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,66 Prozent zugenommen.
Pentair wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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