S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Pentair-Anlage?

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Pentair eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Pentair-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,30 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Pentair-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,798 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 52,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 833,81 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 16,62 Prozent.

Alle Pentair-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net