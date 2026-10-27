S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pentair-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pentair-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 109,13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die Pentair-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,163 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Pentair-Papiers auf 55,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 506,00 USD wert. Damit wäre die Investition 49,40 Prozent weniger wert.
Pentair markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pentair
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pentair
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen