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Rentable Pentair-Investition?

S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pentair-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentair PLC
49.44 EUR -0.06 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pentair-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 109,13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die Pentair-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,163 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Pentair-Papiers auf 55,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 506,00 USD wert. Damit wäre die Investition 49,40 Prozent weniger wert.

Pentair markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Pentair Analysen

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Datum Rating Analyst
15.02.18 Pentair Underweight Barclays Capital
25.10.17 Pentair Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.17 Pentair Outperform RBC Capital Markets
01.02.17 Pentair Outperform RBC Capital Markets
10.06.16 Pentair Buy Seaport Global Securities

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