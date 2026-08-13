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Lohnendes PepsiCo-Investment?

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PepsiCo-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
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Vor 1 Jahr wurde die PepsiCo-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PepsiCo-Aktie bei 150,73 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PepsiCo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 66,344 PepsiCo-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.459,30 USD, da sich der Wert einer PepsiCo-Aktie am 19.08.2026 auf 142,58 USD belief. Mit einer Performance von -5,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für PepsiCo eine Börsenbewertung in Höhe von 191,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.03.22 PepsiCo Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.20 PepsiCo kaufen DZ BANK
04.10.19 PepsiCo overweight JP Morgan Chase & Co.
18.04.19 PepsiCo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 PepsiCo Sector Perform RBC Capital Markets

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