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S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Perrigo Company-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Perrigo Company-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrigo Company PLC
15.02 EUR 0.22 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Perrigo Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,25 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 701,754 Perrigo Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 11.894,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,95 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,95 Prozent angewachsen.

Perrigo Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.08.18 Perrigo Company Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.11.17 Perrigo Company Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 Perrigo Company Buy UBS AG
11.08.17 Perrigo Company Underperform RBC Capital Markets
16.06.17 Perrigo Company Overweight Cantor Fitzgerald

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