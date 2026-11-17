Rentables Perrigo Company-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Perrigo Company gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Perrigo Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Perrigo Company-Aktie an diesem Tag bei 30,11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,321 Perrigo Company-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 53,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,18 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 46,26 Prozent.

Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net