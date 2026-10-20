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Perrigo Company-Performance im Blick

S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrigo Company-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Perrigo Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrigo Company PLC
14.25 EUR -0.30 EUR -2.06 %
Charts | News | Analysen

Die Perrigo Company-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Perrigo Company-Anteile an diesem Tag bei 29,83 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Perrigo Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 335,233 Perrigo Company-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 5.393,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,09 USD belief. Mit einer Performance von -46,06 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Perrigo Company belief sich zuletzt auf 2,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.08.18 Perrigo Company Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.11.17 Perrigo Company Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 Perrigo Company Buy UBS AG
11.08.17 Perrigo Company Underperform RBC Capital Markets
16.06.17 Perrigo Company Overweight Cantor Fitzgerald

Information

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