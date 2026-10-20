S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrigo Company-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Perrigo Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Die Perrigo Company-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Perrigo Company-Anteile an diesem Tag bei 29,83 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Perrigo Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 335,233 Perrigo Company-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 5.393,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,09 USD belief. Mit einer Performance von -46,06 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Perrigo Company belief sich zuletzt auf 2,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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