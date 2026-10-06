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Perrigo Company-Performance

S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrigo Company von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Perrigo Company-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrigo Company PLC
12.74 EUR 0.16 EUR 1.27 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Perrigo Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94,84 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,054 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 15,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,44 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 15,23 USD, was einer negativen Performance von 84,77 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Perrigo Company eine Börsenbewertung in Höhe von 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.08.18 Perrigo Company Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.11.17 Perrigo Company Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 Perrigo Company Buy UBS AG
11.08.17 Perrigo Company Underperform RBC Capital Markets
16.06.17 Perrigo Company Overweight Cantor Fitzgerald

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