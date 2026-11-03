S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrigo Company von vor 10 Jahren verloren

Perrigo Company-Investmentbeispiel

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Perrigo Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.11.2016 wurde die Perrigo Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,95 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Perrigo Company-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,508 Perrigo Company-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 197,00 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Anteils am 02.11.2026 auf 15,75 USD belief. Mit einer Performance von -80,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Perrigo Company belief sich zuletzt auf 2,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net