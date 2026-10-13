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Profitable Perrigo Company-Investition?

S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrigo Company von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Perrigo Company-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrigo Company PLC
14.02 EUR 0.38 EUR 2.82 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Perrigo Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Perrigo Company-Anteile betrug an diesem Tag 21,19 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hat, hat nun 47,192 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 729,12 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 12.10.2026 auf 15,45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,09 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Perrigo Company eine Börsenbewertung in Höhe von 2,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Perrigo Company Analysen

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Datum Rating Analyst
10.08.18 Perrigo Company Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.11.17 Perrigo Company Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 Perrigo Company Buy UBS AG
11.08.17 Perrigo Company Underperform RBC Capital Markets
16.06.17 Perrigo Company Overweight Cantor Fitzgerald

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