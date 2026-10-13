S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Pfizer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Die Pfizer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Pfizer-Anteile betrug an diesem Tag 41,42 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Pfizer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,143 Pfizer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 28,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 685,66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,43 Prozent verkleinert.
Pfizer wurde am Markt mit 161,33 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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