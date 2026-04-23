S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Pfizer-Anleger freuen

Ausschüttung an Anleger

Pfizer-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Pfizer-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Pfizer am 23.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,72 USD auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 1,78 Prozent. Alles in allem schüttet Pfizer 9,77 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Pfizer-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2,72 Prozent erhöht.

Pfizer-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Pfizer-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 26,67 USD. Für das Jahr 2025 weist das Pfizer-Wertpapier eine Dividendenrendite von 6,91 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 6,37 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Pfizer-Aktienkurs via New York um 33,17 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 14,46 Prozent stärker zugenommen als der Pfizer-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Pfizer

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,75 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 6,58 Prozent zurückgehen.

Hauptdaten der Pfizer-Aktie

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Pfizer steht aktuell bei 152,918 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Pfizer verfügt über ein KGV von aktuell 18,36. 2025 setzte Pfizer 62,579 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD.

Redaktion finanzen.net