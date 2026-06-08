Philip Morris-Investition im Blick

S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen

15.06.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Philip Morris-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Philip Morris-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 99,65 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Philip Morris-Aktie investiert hat, hat nun 1,004 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 184,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,95 Prozent vermehrt. Der Börsenwert von Philip Morris belief sich jüngst auf 287,51 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images