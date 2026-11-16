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Lohnender Philip Morris-Einstieg?

S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Philip Morris-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philip Morris Inc.
181.90 EUR 4.06 EUR 2.28 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Philip Morris-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 91,28 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,955 Philip Morris-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 198,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.179,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 117,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Philip Morris bezifferte sich zuletzt auf 309,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Philip Morris Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.19 Philip Morris Underperform Credit Suisse Group
19.07.19 Philip Morris Overweight Barclays Capital
23.05.19 Philip Morris Equal Weight Barclays Capital
20.07.18 Philip Morris Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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