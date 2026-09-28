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Rentable Philip Morris-Investition?

S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Philip Morris-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philip Morris Inc.
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Vor 5 Jahren wurde die Philip Morris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 98,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,016 Philip Morris-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 193,54 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 25.09.2026 auf 190,48 USD belief. Mit einer Performance von +93,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Philip Morris wurde jüngst mit einem Börsenwert von 296,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Philip Morris Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.19 Philip Morris Underperform Credit Suisse Group
19.07.19 Philip Morris Overweight Barclays Capital
23.05.19 Philip Morris Equal Weight Barclays Capital
20.07.18 Philip Morris Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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