S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Philip Morris-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Philip Morris-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96,20 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,395 Philip Morris-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Philip Morris-Papiers auf 199,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.073,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 107,35 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Philip Morris belief sich jüngst auf 310,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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