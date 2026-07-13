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Phillips 66-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Phillips 66-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phillips 66
172.30 EUR 1.50 EUR 0.88 %
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Das Phillips 66-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 100,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,954 Phillips 66-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 196,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.952,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,26 Prozent angewachsen.

Der Phillips 66-Wert an der Börse wurde auf 80,68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
26.07.19 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
03.10.18 Phillips 66 Equal Weight Barclays Capital
02.08.18 Phillips 66 Neutral Mizuho
14.02.18 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
14.11.17 Phillips 66 Underweight Barclays Capital