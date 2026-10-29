S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Phillips 66 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 1 Jahr wurden Phillips 66-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Phillips 66-Papier an diesem Tag 138,00 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,246 Phillips 66-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.983,77 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Papiers am 28.10.2026 auf 273,76 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +98,38 Prozent.
Phillips 66 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,40 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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