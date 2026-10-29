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S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Phillips 66 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phillips 66
246.10 EUR 1.60 EUR 0.65 %
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Vor 1 Jahr wurden Phillips 66-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Phillips 66-Papier an diesem Tag 138,00 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,246 Phillips 66-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.983,77 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Papiers am 28.10.2026 auf 273,76 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +98,38 Prozent.

Phillips 66 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.07.19 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
03.10.18 Phillips 66 Equal Weight Barclays Capital
02.08.18 Phillips 66 Neutral Mizuho
14.02.18 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
14.11.17 Phillips 66 Underweight Barclays Capital

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