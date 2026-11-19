Phillips 66-Investmentbeispiel

Vor Jahren Phillips 66-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Phillips 66-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Phillips 66-Papier bei 83,64 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Phillips 66-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,956 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Phillips 66-Papiers auf 244,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.927,19 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 192,72 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Phillips 66 belief sich zuletzt auf 100,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net