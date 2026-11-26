Lukrative Phillips 66-Investition?

Vor Jahren Phillips 66-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Phillips 66-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Phillips 66-Papiers betrug an diesem Tag 134,96 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die Phillips 66-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 74,096 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Phillips 66-Papiers auf 236,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.492,59 USD wert. Damit wäre die Investition 74,93 Prozent mehr wert.

Phillips 66 war somit zuletzt am Markt 92,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net