Langfristige Anlage

S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor 3 Jahren verdient

10.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Phillips 66-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 122,23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Phillips 66-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,818 Phillips 66-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (260,78 USD), wäre die Investition nun 213,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113,35 Prozent vermehrt. Jüngst verzeichnete Phillips 66 eine Marktkapitalisierung von 103,17 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net