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Rentables Phillips 66-Investment?

S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phillips 66-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phillips 66
257.90 EUR -0.70 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen

Die Phillips 66-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 80,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Phillips 66-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,245 Phillips 66-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Phillips 66-Aktie auf 290,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 361,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 261,01 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Phillips 66 zuletzt 115,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Phillips 66 Analysen

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Datum Rating Analyst
26.07.19 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
03.10.18 Phillips 66 Equal Weight Barclays Capital
02.08.18 Phillips 66 Neutral Mizuho
14.02.18 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
14.11.17 Phillips 66 Underweight Barclays Capital

Information

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