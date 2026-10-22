S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 10 Jahren verdient

Rentables Phillips 66-Investment?

22.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phillips 66-Aktie gebracht.

Die Phillips 66-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 80,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Phillips 66-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,245 Phillips 66-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Phillips 66-Aktie auf 290,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 361,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 261,01 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Phillips 66 zuletzt 115,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net