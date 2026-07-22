DAX 24.852 -1,2%ESt50 6.229 -1,4%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,1%Nas 25.192 -1,9%Bitcoin 57.050 -1,4%Euro 1,1372 -0,3%Öl 100,1 +6,4%Gold 4.054 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance unter der Lupe

S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Phillips 66-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phillips 66
188.65 EUR 3.50 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das Phillips 66-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Phillips 66-Papiers betrug an diesem Tag 72,17 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Phillips 66-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 138,562 Phillips 66-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.07.2026 29.293,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 211,41 USD belief. Damit wäre die Investition um 192,93 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Phillips 66 belief sich zuletzt auf 84,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Phillips 66 Aktie News

Werbung

Phillips 66 Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Phillips 66 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.07.19 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
03.10.18 Phillips 66 Equal Weight Barclays Capital
02.08.18 Phillips 66 Neutral Mizuho
14.02.18 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
14.11.17 Phillips 66 Underweight Barclays Capital