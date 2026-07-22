S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Phillips 66-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Phillips 66-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Phillips 66-Papiers betrug an diesem Tag 72,17 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Phillips 66-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 138,562 Phillips 66-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.07.2026 29.293,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 211,41 USD belief. Damit wäre die Investition um 192,93 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Phillips 66 belief sich zuletzt auf 84,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Phillips 66 Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.19
|Phillips 66 Outperform
|Cowen and Company, LLC
|03.10.18
|Phillips 66 Equal Weight
|Barclays Capital
|02.08.18
|Phillips 66 Neutral
|Mizuho
|14.02.18
|Phillips 66 Outperform
|Cowen and Company, LLC
|14.11.17
|Phillips 66 Underweight
|Barclays Capital