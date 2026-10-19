S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurde das PNC Financial Services Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 91,60 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,092 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 237,33 USD, da sich der Wert einer PNC Financial Services Group-Aktie am 16.10.2026 auf 217,39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 137,33 Prozent angewachsen.
Insgesamt war PNC Financial Services Group zuletzt 86,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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