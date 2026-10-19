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Profitabler PNC Financial Services Group-Einstieg?

S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNC Financial Services Group Inc.
192.00 EUR -2.00 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das PNC Financial Services Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 91,60 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,092 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 237,33 USD, da sich der Wert einer PNC Financial Services Group-Aktie am 16.10.2026 auf 217,39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 137,33 Prozent angewachsen.

Insgesamt war PNC Financial Services Group zuletzt 86,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.01.19 PNC Financial Services Group Equal Weight Barclays Capital
23.11.18 PNC Financial Services Group Market Perform BMO Capital Markets
16.10.17 PNC Financial Services Group Top Pick RBC Capital Markets
26.09.17 PNC Financial Services Group Hold Deutsche Bank AG
11.01.17 PNC Financial Services Group Neutral UBS AG

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