S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prologis-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Prologis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106,55 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Prologis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93,853 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.114,50 USD, da sich der Wert einer Prologis-Aktie am 03.11.2026 auf 129,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,15 Prozent gesteigert.
Prologis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 123,32 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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