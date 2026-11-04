DAX 26.479 +2,4%ESt50 6.280 +2,2%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,67 +2,1%Nas 25.929 +2,2%Bitcoin 71.675 +3,5%Euro 1,1235 +0,4%Öl 101,3 -2,2%Gold 4.038 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentables Prologis-Investment?

S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prologis-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prologis Inc.
115.50 EUR 0.40 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Prologis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106,55 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Prologis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93,853 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.114,50 USD, da sich der Wert einer Prologis-Aktie am 03.11.2026 auf 129,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,15 Prozent gesteigert.

Prologis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 123,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Prologis Aktie News

Werbung

Prologis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Prologis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.12.18 Prologis Buy Deutsche Bank AG
15.09.17 Prologis Outperform BMO Capital Markets
28.11.16 Prologis Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.07.16 Prologis Neutral UBS AG
30.06.16 Prologis Neutral SunTrust

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.