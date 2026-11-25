Profitable Prologis-Anlage?

Vor Jahren Prologis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Prologis-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 127,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,499 Prologis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Prologis-Aktie auf 127,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.994,51 USD wert. Mit einer Performance von -0,05 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Prologis einen Börsenwert von 118,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net