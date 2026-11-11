DAX 26.629 +1,1%ESt50 6.386 +0,9%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,79 +1,6%Nas 25.541 +1,9%Bitcoin 66.725 +1,1%Euro 1,1097 -0,6%Öl 93,9 +2,6%Gold 4.005 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnender Prologis-Einstieg?

S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prologis von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Prologis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prologis Inc.
116.40 EUR -0.10 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Prologis-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 148,91 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Prologis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,672 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 87,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130,10 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 12,63 Prozent.

Der Prologis-Wert an der Börse wurde auf 123,34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Prologis Aktie News

Werbung

Prologis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Prologis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.12.18 Prologis Buy Deutsche Bank AG
15.09.17 Prologis Outperform BMO Capital Markets
28.11.16 Prologis Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.07.16 Prologis Neutral UBS AG
30.06.16 Prologis Neutral SunTrust

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.