S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prologis von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Prologis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Prologis-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 148,91 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Prologis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,672 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 87,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130,10 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 12,63 Prozent.
Der Prologis-Wert an der Börse wurde auf 123,34 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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