S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prologis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Prologis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Prologis-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Prologis-Papier bei 135,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 73,676 Prologis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 9.839,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,61 Prozent verringert.
Der Marktwert von Prologis betrug jüngst 124,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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