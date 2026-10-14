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Prologis-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prologis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Prologis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prologis Inc.
118.85 EUR -0.15 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Prologis-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Prologis-Papier bei 135,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 73,676 Prologis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 9.839,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,61 Prozent verringert.

Der Marktwert von Prologis betrug jüngst 124,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.12.18 Prologis Buy Deutsche Bank AG
15.09.17 Prologis Outperform BMO Capital Markets
28.11.16 Prologis Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.07.16 Prologis Neutral UBS AG
30.06.16 Prologis Neutral SunTrust

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