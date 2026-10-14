S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prologis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Prologis-Anlage unter der Lupe

14.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Prologis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Prologis -Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Prologis-Papier bei 135,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 73,676 Prologis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 9.839,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,61 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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