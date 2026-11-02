S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Profitables Prudential Financial-Investment?

02.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Prudential Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.11.2023 wurde die Prudential Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Prudential Financial-Aktie an diesem Tag bei 91,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,909 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.270,32 USD, da sich der Wert einer Prudential Financial-Aktie am 30.10.2026 auf 116,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Prudential Financial einen Börsenwert von 40,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net