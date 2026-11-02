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Profitables Prudential Financial-Investment?

S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Prudential Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prudential Financial Inc.
103.80 EUR -0.30 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2023 wurde die Prudential Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Prudential Financial-Aktie an diesem Tag bei 91,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,909 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.270,32 USD, da sich der Wert einer Prudential Financial-Aktie am 30.10.2026 auf 116,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Prudential Financial einen Börsenwert von 40,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.08.19 Prudential Financial Neutral B. Riley FBR
12.02.18 Prudential Financial Outperform RBC Capital Markets
02.01.18 Prudential Financial Hold Deutsche Bank AG
28.11.16 Prudential Financial Mkt Perform FBR & Co.
18.10.16 Prudential Financial Mkt Perform FBR & Co.

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.