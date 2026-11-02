S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Prudential Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 02.11.2023 wurde die Prudential Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Prudential Financial-Aktie an diesem Tag bei 91,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,909 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.270,32 USD, da sich der Wert einer Prudential Financial-Aktie am 30.10.2026 auf 116,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,03 Prozent.
Zuletzt verbuchte Prudential Financial einen Börsenwert von 40,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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