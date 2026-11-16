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Lohnender Prudential Financial-Einstieg?

S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential Financial von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Prudential Financial-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prudential Financial Inc.
113.10 EUR 3.20 EUR 2.91 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prudential Financial-Anteile bei 97,64 USD. Bei einem Prudential Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,024 Prudential Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Prudential Financial-Anteile wären am 13.11.2026 126,54 USD wert, da der Schlussstand 123,55 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 26,54 Prozent.

Der Prudential Financial-Wert an der Börse wurde auf 42,32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.08.19 Prudential Financial Neutral B. Riley FBR
12.02.18 Prudential Financial Outperform RBC Capital Markets
02.01.18 Prudential Financial Hold Deutsche Bank AG
28.11.16 Prudential Financial Mkt Perform FBR & Co.
18.10.16 Prudential Financial Mkt Perform FBR & Co.

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