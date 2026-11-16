S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential Financial von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Prudential Financial-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prudential Financial-Anteile bei 97,64 USD. Bei einem Prudential Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,024 Prudential Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Prudential Financial-Anteile wären am 13.11.2026 126,54 USD wert, da der Schlussstand 123,55 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 26,54 Prozent.
Der Prudential Financial-Wert an der Börse wurde auf 42,32 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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