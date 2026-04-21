S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen PTC-Einstiegs gewesen.
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Das PTC-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PTC-Papier an diesem Tag bei 36,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das PTC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 272,628 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 37.189,20 USD, da sich der Wert einer PTC-Aktie am 27.04.2026 auf 136,41 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 271,89 Prozent.
PTC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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