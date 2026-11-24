Lukrative PTC-Anlage?

Anleger, die vor Jahren in PTC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden PTC-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 154,92 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 64,549 PTC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PTC-Papiers auf 196,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.651,69 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,52 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von PTC bezifferte sich zuletzt auf 21,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net