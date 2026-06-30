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S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Verlust hätte eine PTC-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren PTC-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PTC Inc
109.00 EUR 1.00 EUR 0.93 %
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Am 07.07.2023 wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PTC-Papier an diesem Tag bei 137,25 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PTC-Aktie investiert hat, hat nun 0,729 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 124,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,94 Prozent verringert.

Alle PTC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
19.12.18 PTC Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.01.18 PTC Overweight Barclays Capital
18.05.17 PTC Buy The Benchmark Company
11.05.17 PTC Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
20.04.17 PTC Overweight Barclays Capital