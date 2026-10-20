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PTC-Investition

S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PTC von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen PTC-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PTC Inc
171.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PTC-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 205,87 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,486 PTC-Aktien. Die gehaltenen PTC-Anteile wären am 19.10.2026 93,78 USD wert, da der Schlussstand 193,06 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 6,22 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von PTC bezifferte sich zuletzt auf 20,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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PTC Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
19.12.18 PTC Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.01.18 PTC Overweight Barclays Capital
18.05.17 PTC Buy The Benchmark Company
11.05.17 PTC Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
20.04.17 PTC Overweight Barclays Capital

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