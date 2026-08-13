S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Public Service Enterprise Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Public Service Enterprise Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,65 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229,095 Public Service Enterprise Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Service Enterprise Group-Papiers auf 75,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.257,73 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 17.257,73 USD, was einer positiven Performance von 72,58 Prozent entspricht.
Am Markt war Public Service Enterprise Group jüngst 37,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.19
|Public Service Enterprise Group Overweight
|Barclays Capital
|03.07.18
|Public Service Enterprise Group Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.17
|Public Service Enterprise Group Overweight
|Barclays Capital
|10.03.17
|Public Service Enterprise Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.12.16
|Public Service Enterprise Group Buy
|Deutsche Bank AG