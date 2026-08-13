S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

20.08.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Public Service Enterprise Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Public Service Enterprise Group -Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,65 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229,095 Public Service Enterprise Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Service Enterprise Group-Papiers auf 75,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.257,73 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 17.257,73 USD, was einer positiven Performance von 72,58 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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