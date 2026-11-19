Lohnendes Public Storage-Investment?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Public Storage-Einstiegs gewesen.

Am 19.11.2021 wurden Public Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Public Storage-Anteile an diesem Tag 331,74 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,301 Public Storage-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 330,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,23 Prozent verringert.

Public Storage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net