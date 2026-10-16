S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Verlust hätte ein PulteGroup-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen PulteGroup-Investment verlieren können.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PulteGroup-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das PulteGroup-Papier bei 123,88 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die PulteGroup-Aktie investierten, hätten nun 80,723 Anteile im Besitz. Die gehaltenen PulteGroup-Aktien wären am 15.10.2026 9.120,92 USD wert, da der Schlussstand 112,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,79 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für PulteGroup eine Börsenbewertung in Höhe von 20,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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