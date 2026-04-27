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S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PulteGroup-Aktionäre freuen

30.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PulteGroup-Aktionäre freuen | finanzen.net

PulteGroup-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die PulteGroup-Dividende aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PulteGroup Inc
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert PulteGroup am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,92 USD. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,20 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 176,68 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die PulteGroup-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,35 Prozent erhöht.

Entwicklung der PulteGroup-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging das PulteGroup-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 120,71 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 weist der PulteGroup-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,78 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 0,75 Prozent betrug.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und PulteGroup-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der PulteGroup-Aktienkurs via New York 17,67 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 18,43 Prozent stärker zugenommen als der PulteGroup-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie PulteGroup

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 1,01 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,84 Prozent steigen.

Hauptdaten der PulteGroup-Aktie

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens PulteGroup beträgt aktuell 23,891 Mrd. USD. PulteGroup verfügt über ein KGV von aktuell 10,55. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von PulteGroup auf 17,312 Mrd.USD, das EPS machte 11,12 USD aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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