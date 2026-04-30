S&P 500-Papier Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Qorvo von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Qorvo-Anlage?

Vor Jahren in Qorvo-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 01.05.2025 wurde das Qorvo-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 69,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 143,246 Qorvo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.496,63 USD, da sich der Wert einer Qorvo-Aktie am 30.04.2026 auf 94,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,97 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Qorvo einen Börsenwert von 8,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net