S&P 500-Papier Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Qorvo von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Qorvo-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Qorvo-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 90,03 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,107 Qorvo-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 119,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.327,45 USD wert. Mit einer Performance von +32,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Qorvo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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