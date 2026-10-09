S&P 500-Papier Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Qorvo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Frühes Investment

09.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Qorvo-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Qorvo-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,64 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17,655 Qorvo-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.015,71 USD, da sich der Wert einer Qorvo-Aktie am 02.10.2026 auf 114,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 101,57 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Qorvo bezifferte sich zuletzt auf 10,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net