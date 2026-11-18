S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ralph Lauren A von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Ralph Lauren A-Einstiegs gewesen.
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Vor 3 Jahren wurden Ralph Lauren A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ralph Lauren A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 121,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ralph Lauren A-Aktie investiert, befänden sich nun 0,821 Ralph Lauren A-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 378,14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 310,59 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 210,59 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Ralph Lauren A belief sich jüngst auf 23,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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