Lukrative Ralph Lauren A-Anlage?

Anleger, die vor Jahren in Ralph Lauren A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ralph Lauren A -Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ralph Lauren A-Aktie betrug an diesem Tag 121,55 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hat, hat nun 8,227 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 3.269,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 397,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 226,94 Prozent erhöht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ralph Lauren A

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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