S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor 10 Jahren verdient

Ralph Lauren A-Investmentbeispiel

Vor Jahren in Ralph Lauren A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Ralph Lauren A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ralph Lauren A-Anteile an diesem Tag 95,65 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 104,548 Ralph Lauren A-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.06.2026 42.524,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 406,75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 325,25 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 24,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net