Performance unter der Lupe

Wer vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 27.11.2023 wurde das Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,47 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Raytheon Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,834 Raytheon Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 24.687,30 USD, da sich der Wert einer Raytheon Technologies-Aktie am 25.11.2026 auf 196,19 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 24.687,30 USD entspricht einer Performance von +146,87 Prozent.

Raytheon Technologies war somit zuletzt am Markt 264,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net