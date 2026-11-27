S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 27.11.2023 wurde das Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,47 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Raytheon Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,834 Raytheon Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 24.687,30 USD, da sich der Wert einer Raytheon Technologies-Aktie am 25.11.2026 auf 196,19 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 24.687,30 USD entspricht einer Performance von +146,87 Prozent.
Raytheon Technologies war somit zuletzt am Markt 264,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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