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Rentable Raytheon Technologies-Investition?

S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
173.10 EUR 0.35 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen

Das Raytheon Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Raytheon Technologies-Anteile an diesem Tag 179,44 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,557 Raytheon Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Papiere wären am 22.10.2026 108,51 USD wert, da der Schlussstand 194,71 USD betrug. Mit einer Performance von +8,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Raytheon Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 258,37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.06.19 United Technologies Outperform Cowen and Company, LLC
10.06.19 United Technologies Buy Seaport Global Securities
10.05.19 United Technologies Neutral Seaport Global Securities
23.01.19 United Technologies buy Goldman Sachs Group Inc.
20.09.18 United Technologies Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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