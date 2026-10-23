S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Das Raytheon Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Raytheon Technologies-Anteile an diesem Tag 179,44 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,557 Raytheon Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Papiere wären am 22.10.2026 108,51 USD wert, da der Schlussstand 194,71 USD betrug. Mit einer Performance von +8,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Raytheon Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 258,37 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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